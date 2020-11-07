При крушении самолета в Подмосковье умер ведущий телеканала НТВ Колтовой

Вместе с ним на борту находилась супруга, которая тоже погибла.

Сегодня, 7 ноября, в Подмосковье совершил жесткую посадку самолет, на борту которого находились соведущий программы «Звезды сошлись» на НТВ Александр Колтовой и его супруга. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Известно, что оба погибли из-за серьезности полученных травм.

Напоминаем, что легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле возле городского округа Люберцы. Пока что информацию о личностях погибших уточняют.

«За штурвалом находился Колтовой, пассажиркой, по предварительной информации, была его жена. Оба погибли»,

— заявили ТАСС в источнике.

Напоминаем, что Колтовой любил летать и даже получил лицензию пилота, о чем рассказывал этим летом. Он надеялся приобрести свой самолет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет с Владимиром Путиным приземлился в Пулково.