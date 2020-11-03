Самолет с Владимиром Путиным приземлился в Пулково

В воздушной гавани Северной столицы приземлился самолет президента России Владимира Путина.

Как сообщает сервис Flightradar24, рейс с президентом России вылетел из Сочи несколько часов назад. Владимир Путин совершил перелет в Петербург на самолете Ил-96-300 ПУ (RA 96021).

Напомним, что данное воздушное судно является специальным средством для перелета должностных лиц России. В распоряжение президента самолет поступил в 2013 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Владимир Путин посетит Северную столицу 3 ноября. Визит в Петербург будет связан с тем, что глава государства примет участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин».

Кроме этого, президент России проведет встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Последний раз Владимир Путин был в городе на Неве на день военно-морского флота.