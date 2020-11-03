Встречи Путина и Беглова в 2020 году: что обсуждали и чем был недоволен президент

Во вторник, 3 ноября, президент России Владимир Путин в очередной раз посетит Петербург. Ожидается, что он примет участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». Gazeta.SPb вспоминает последние визиты главы государства в Северную столицу.

Известно, что кроме церемонии поднятия флага в планах Владимира Путина – встретиться с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Визиты в Петербург в этом году Владимир Путин начал с Рождества. Третий год подряд глава государства приходит на службу в храм, где его крестили. Тогда в Спасо-Преображенском соборе Путина сопровождал губернатор Северной столицы Александр Беглов, но об их общении в праздники не сообщалось.

Еще один визит президента состоялся уже через 10 дней в рамках мероприятий, посвященных Дню прорывы блокады Ленинграда.

Через месяц – еще один визит. Путин приезжал в Петербург, чтобы возложить цветы к памятнику первого мэра Анатолия Собчака. Тогда же он встретился с Александром Бегловым уже в кабинете. Губернатор отчитывался о работе в 2019-м году. Тогда он заявил, что более 10 млрд рублей потратили на выкуп социальных объектов и поблагодарил Путин за финансирование «Тучкова буяна».

«Для Питера не жалко», — ответил Путин.

Президент должен был приехать в Петербург и в марте, на заседание Совета по культуре, однако его было решено перенести в Москву.

В апреле лично Беглов и Путин не встречались, однако известно, что они провели, по меньшей мере, три разговора. Так, 4 апреля в ходе телефонного разговора губернатор рапортовал о получении 3,5 млрд рублей на койки для больных коронавирусом и рассказал о борьбе с заболеванием. О ситуации с коронавирусом Беглов докладывал президенту и четыре дня спустя, а также в конце месяца.

В мае общение с президентом приняло для Беглова не самый приятный оборот – в ходе видеосовещания Путин упрекнул его за бюрократические проволочки с выплатами врачам.

Лично Петербург Путин посетил в июле на День военно-морского флота. После этого его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент регулярно общается с петербургским губернатором, хотя и добавил: при видеокамерах политики, действительно, встречаться в июле не стали.

В сентябре Песков также заявил, что в графике Путина нет встреч с Бегловым.