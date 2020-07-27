Песков объяснил, почему Путин не встретился с Бегловым на параде ВМФ

Песков объяснил, почему Путин не встретился с Бегловым на параде ВМФ
Владимир Путин на Главном военно-морском параде. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов не встретились под камерой в День ВМФ. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Они действительно не встречались под камерой. Но общение с главой одного из крупнейших российских городов у президента происходит фактически на ежедневной основе», — приводит слова Пескова РИА Новости.

В Кремле добавила, что в данной ситуации не столь важно, была ли встреча Путина и Беглова под камерой. Главное то, что они общаются на регулярной основе.

Владимир Путин посетил Петербург 26 июля. В город он приехал для участия в Главном военно-морском параде. На мероприятии также присутствовал губернатор Александр Беглов, однако совместного снимка с президентом у него не осталось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Главный военно-морской парад в Петербурге завершился пролетом штурмовика Су-25БМ над городом.

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