Парад ко Дню ВМФ завершился пролетом Су-25БМ над Петербургом

В Петербурге завершился Главный военно-морской парад. Завершающей точкой шествия стал пролет штурмовика Су-25БМ в небе над городом.

В акватории Невы и Кронштадтского рейда прошли 46 кораблей, катеров, подводных лодок и судов. В воздушной части парада было задействовано 42 самолета и вертолета Воздушно-космических сил России. Среди них самолет-амфибия Бе-200, противолодочный гидросамолет Бе-12 «Чайка», вертолеты Ми-8МТВ, легендарный танк Т-34 и боевой комплекс «Катюша».

«Из-за сложной эпидемической обстановки число приглашенных было ограничено. На трибунах Сенатской площади и в Кронштадте были только ветераны Вооруженных Сил и почетные гости», — рассказали в пресс-службе Смольного.

Участие в параде приняли президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов, губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров и другие.

Парад транслировался на всех центральных телеканалах. Россиян ждет концертный онлайн-марафон «Под Андреевским флагом». Факелы на Ростральных колоннах вновь зажгут с 22:00 до 23:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за возросшего пассажиропотока станцию метро «Адмиралтейская» закрыли в День ВМФ. Сейчас работа станции восстановлена.