«Адмиралтейскую» закрыли на вход из-за большого потока пассажиров

Станцию метро «Адмиралтейская» в Петербурге закрыли на вход 26 июля. Причиной этого стало большое число пассажиров.

«В 10-30 ст.Адмиралтейская закрыта на вход в связи с увеличением пассажиропотока», — сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Количество пассажиров возросло в День ВМФ. В Петербурге сегодня проходит Главный военно-морской парад. Процессия охватит акваторию Невы и Кронштадтский рейд. Шествие начнется в 11:00 и завершится в 14:00.

Сразу после парада на Дворцовой площади пройдет праздничный концерт. Увидеть его жители города смогут в прямом эфире. Завершится день ВМФ салютом на пляже Петропавловской крепости и набережной южной оградительной стенки в Кронштадте.

С 10:00 до 14:00 и с 22:00 до 23:00 в Петербурге будут зажжены ростральные колонны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на палубе учебного корабля «Перекоп» в Кронштадте пройдет концерт ко Дню ВМФ.