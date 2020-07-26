На палубе корабля «Перекоп» в Кронштадте состоится концерт ко Дню ВМФ

В День ВМФ в Кронштадте пройдет праздничный концерт на палубе учебного корабля «Перекоп». Среди более 50 участников выступят заслуженные артисты Николай Поздеев и Ирина Смолина.
В воскресенье, 26 июля, зрители смогут увидеть шоу в исполнении артистов Дома офицеров Западного военного округа. Концерт состоится перед началом парада. Как сообщила пресс-служба ЗВО, жители и гости города услышат известные композиции о героях флота, морской службе, Великой Отечественной войне. Кроме того, артисты представят танцевальные номера.
Праздник развернется на Стрелке Васильевского острова, Дворцовой площади, у Меншиковского дворца, крейсера «Аврора» и в Кронштадте. С девяти часов утра трансляцию начнет телеканал «Санкт-Петербург».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в День военно-морского флота прогремит праздничный салют.