На палубе корабля «Перекоп» в Кронштадте состоится концерт ко Дню ВМФ

В военно-морском параде 26 июля примут участие 46 военных кораблей, катеров и подводных лодок, и также 42 воздушных судна. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В военно-морском параде 26 июля примут участие 46 военных кораблей, катеров и подводных лодок, и также 42 воздушных судна. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В День ВМФ в Кронштадте пройдет праздничный концерт на палубе учебного корабля «Перекоп». Среди более 50 участников выступят заслуженные артисты Николай Поздеев и Ирина Смолина.

В воскресенье, 26 июля, зрители смогут увидеть шоу в исполнении артистов Дома офицеров Западного военного округа. Концерт состоится перед началом парада. Как сообщила пресс-служба ЗВО, жители и гости города услышат известные композиции о героях флота, морской службе, Великой Отечественной войне. Кроме того, артисты представят танцевальные номера.

Праздник развернется на Стрелке Васильевского острова, Дворцовой площади, у Меншиковского дворца, крейсера «Аврора» и в Кронштадте. С девяти часов утра трансляцию начнет телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в День военно-морского флота прогремит праздничный салют.