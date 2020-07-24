В День ВМФ России в Петербурге прогремит салют

Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ, по традиции пройдет в Петербурге 26 июля. В честь праздника прогремит салют.

Парад в Северной столице откроет залп из 12 артиллерийских орудий, расположенных у Петропавловской крепости. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в торжестве примут участие более 40 военных кораблей, самолетов и вертолетов.

Праздничный салют состоится в 22:30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что концертный марафон ко Дню ВМФ покажут онлайн и по ТВ. Из-за угрозы распространения коронавируса в городе приняли особые меры.