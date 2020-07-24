Концертный марафон ко Дню ВМФ покажут онлайн и по ТВ

Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге в 2019 году. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге в 2019 году. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Большой концертный марафон «Под Андреевским флагом», который проходит в Петербурге ко Дню Военно-Морского флота, в этом году состоится в режиме онлайн. Увидеть трансляцию можно будет в интернете и по телевизору.

Общедоступные трансляции будут запущены в 14:00 26 июля. Так, увидеть концертный марафон можно будет в официальном сообществе комитета по культуре Петербурга во «ВКонтакте», на сайте и в соцсетях телеканала «Санкт-Петербург» и на общероссийском канале «Всё ТВ» цифрового сервиса Wink.

Зрителей ждут выступления Центрального концертного образцового оркестра имени Римского-Корсакова ВМФ России, Ансамбля песни и пляски ЗВО, Сергея Чегракова и группы «Чиж и Ко», Гарика Сукачества, Сергея Галанина и Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение транспорта в центре Петербурга перекроют из-за концерта ко Дню Военно-Морского флота.