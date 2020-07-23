Центр Петербурга перекроют из-за концерта ко Дню ВМФ

Центр Петербурга перекроют из-за концерта ко Дню ВМФ
Движение транспорта ограничат из-за концерта ко Дню ВМФ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В центре Петербурга ограничат движение транспорта. Улицы перекроют из-за концерта ко Дню Военно-Морского флота.

Ограничения вводят с 8:00 до 23:59 26 июля. Для транспорта перекроют Миллионную улицу от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, набережную Зимней канавки от Миллионной до набережной Мойки, Певческий проезд и проезд вдоль дома 4 по Дворцовой площади от Певческого проезда до Миллионной. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Остановку запретят с 00:00 24 июля до 24:00 1 августа по Певческому проезду вдоль дома 4 и дома 6-8 по Дворцовой площади, а также с 6:00 до 23:59 26 июля по Миллионной улице от Дворцовой до набережной Зимней канавки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движения транспорта по Ириновскому проспекту ограничат до конца лета.

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Центр Петербурга перекроют из-за концерта ко Дню ВМФ