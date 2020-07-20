Движение по Ириновскому проспекту ограничат из-за ремонта до конца лета

В Петербурге с 21 июля вводят ограничение движения транспорта по Ириновскому проспекту из-за ремонта проезжей части.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, проезд для водителей по Ириновскому проспекту будет затруднен с 21 июля по 30 августа. Причиной этому стал ремонт дорожного покрытия.

С 21 числа по 14 августа движение ограничат на участке от Бокситогорской улицы до Индустриального проспекта, включая все пересечения дорог. До конца лета водители не смогут свободно передвигаться по Бокситогорской улице и 2-й Жерновской улице у Ириновского проспекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда. Водители не смогут проехать по данным участкам в период с 21.00 20 июля до 08.00 21 июля. За это время дорожники должны уложить верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.