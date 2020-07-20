На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда

Дорожные работы на одну ночь перекроют два съезда с КАД на развязке с Выборгским шоссе.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В связи с производством дорожно-строительных работ на развязке на пересечении с Выборгским шоссе будут полностью перекрыты съезд с внешнего кольца на шоссе и съезд с шоссе на внешнее кольцо.

Водители не смогут проехать по данным участкам в период с 21.00 20 июля до 08.00 21 июля. За это время дорожники должны уложить верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

«Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения», — отметили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на развязке КАД с Парашютной перекроют два съезда.