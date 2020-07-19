На развязке КАД с Парашютной перекроют два съезда

На развязке КАД с Парашютной перекроют два съезда
Съезды перекроют из-за дорожных работ. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Петербурге продолжается реконструкция северного участка КАД. Из-за работ два съезда на развязке кольцевой с Парашютной полностью перекроют.

Ограничения будут действовать с 21:00 19 июля до 8:00 20 июля. Для автомобилистов закроют съезд с внешнего кольца на Парашютной улицу и съезд с Парашютной на КАД.

«Полное перекрытие съездов необходимо для производства работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона», — рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы проводит генеральный подрядчик АО «ВАД». Автомобилистов об ограничениях будут информировать временные дорожные знаки, табло переменно информации и световая сигнализация. Скорость на ремонтируемом участке ограничат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что камеры на КАД начали регистрировать нарушения скоростного режима на участках дорожных работ. Скорость на таких отрезках обычно ограничена до 50 км/ч.

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