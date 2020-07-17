Камеры на КАД начнут ловить «гонщиков» на участках ремонта

Камеры на КАД начнут ловить &#171;гонщиков&#187; на участках ремонта
Кольцевая автодорога в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Камеры фото и видеофиксации на КАД начнут регистрировать нарушения скоростного режима на участках дорожных работ. Скорость на таких отрезках обычно ограничена до 50 км/ч.

Водителей, которые игнорируют временные ограничения и превышают скорость, начнут ловить с 18 июля.

«На весь период производства работ камеры будут настроены на фиксацию нарушений установленного скоростного режима», — сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Разрешенная скорость на КАД составляет 110 км/ч. На участках, где трудятся дорожники, она ограничена до 50 км/ч. Однако водители нередко игнорируют требования и едут с обычной скоростью, что приводит к дорожным авариям. За первое полугодие 2020-го на КАД зафиксировали 15 ДТП с пострадавшими. Травмы получил 14 человек, погибли 6.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что съезд на развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекрыли 17 июля. Ограничения введены в рамках реконструкции северного участка кольцевой.

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