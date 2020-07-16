На развязке КАД с Парашютной перекроют съезд

Съезд на развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют на сутки. Ограничения вводятся в рамках реконструкции северного участка кольцевой.

Дорожники перекроют участок в 8:00 17 июля. Для проезда будет закрыт съезд с внешнего кольца на Парашютную. Снимут ограничения в 8:00 18 июля.

Как уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, полностью перекрыть съезд необходимо для того, чтобы провести работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия. В качестве материала дорожники используют щебёночно-мастичный асфальтобетон.

На участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, дорожные конусы и световую сигнализацию. Скорость будет ограничена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 19 июля улицы Петербурга перекроют в связи с проведением матча «Зенит» — «Спартак» на стадионе «Газпром Арена».