Дороги Петербурга перекроют из-за матча «Зенита» со «Спартаком»

В Петербурге 19 июля ограничат движение транспорта. Улицы перекроют в связи с проведением матча «Зенит» — «Спартак» на стадионе «Газпром Арена», сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 00:00 до 24:00 для проезда будут недоступны набережная Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовский проспект от улицы Рюхина к Южной дороге, Южная дорога в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северная дорога от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, Теннисная аллея от Южной дороги и Велосипедная аллея в направлении от Северной дороги.

С 15:30 до 21:30 будет перекрыта улица Рюхина от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту.

На ряде улиц также введут запрет на остановку. Об ограничениях водителей будут информировать дорожные знаки.

«Зенит» и «Спартак» встретятся в рамках полуфинала Кубка России. Стартовый свисток будет дан в 18:30 по петербургскому времени. Команды дважды встречались в чемпионате России сезона-2019/2020. Обе встречи завершились победой сине-бело-голубых со счетом 1:0.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за проведения Главного военно-морского парада в Петербурге изменятся маршруты троллейбусов и трамваев.