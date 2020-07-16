Троицкий и Дворцовый мост закроют для транспорта из-за парада ВМФ

В маршруты трамваем и троллейбусов Петербурга вносятся изменения. Причиной этого стали подготовка и проведение Главного военно-морского парада.

Из-за парада закрывается трамвайное движение по Троицкому мосту. Участок будет недоступен 19 июля с 10:45 до 12:30, 23 июля с 10:45 до 12:30 и 26 июля с 10:15 до 12:30, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Троллейбусное движение временно прекратят по Дворцовому мосту, Литейному мосту, Дворцовому проезду, а также Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной. Ограничения вводятся 19 июля с 09:00 до 14:00, 23 июля с 09:00 до 14:00, а также с 22:00 25 июля до 14:00 26 июля.

Скорректировать маршруты вынуждены трамвай №3 и троллейбусы №1, №3, №7, №8, №10 и №11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что напротив Эрмитажа пришвартовался корабль четвертого ранга «Полтава». Парусник примет участие в Главном военно-морском параде в Петербурге в День ВМФ.