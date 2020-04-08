Беглов рассказал Путину, как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге

Беглов рассказал Путину, как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге
Александр Беглов. Фото: Baltphoto

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в онлайн-совещании с президентом России Владимиром Путиным и доложил, как в Северной столице проходит борьба с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, градоначальник рассказал, какие действия предпринял Петербург в рамках борьбы с коронавирусом и о потерях, причиненных коронавирусом.

Так, к концу апреля в Петербурге перепрофилирую ряд больниц для больных коронавирусом в соответствии с приказом Минздрава. К 28 апреля в больницах Петербурга развернут более 5,4 тысяч коек. Запасы лекарственных средств имеются.

Город поддержит малый и средний бизнес, в частности мерами налогового стимулирования. По имущественным платежам предусмотрено снижение нагрузки. Кроме того, второй пакет мер поддержки предпринимателей находится в разработке.

Дети петербуржцев, которые продолжают работать, ходят в дежурные детсады, а пожилым людям помогают волонтеры и социальные работники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельцы петербургских ТЦ просят поддержки у властей.

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