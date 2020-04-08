Владельцы петербургских ТЦ просят поддержки у властей

Они отмечают, что без работы могут остаться 32 тысячи человек.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем сообщили в «Коммерсанте». Представители торговых центров написали письмо губернатору Александру Беглову, в котором попросили поддержки от Смольного. Они отмечают, что введение нерабочего апреля может спровоцировать дефолт по кредитам. Это также может повлечь за собой увольнение 32 тысяч сотрудников.

Авторы письма просят главу Северной столицы помнить о том, что торговые центры сильно пострадали от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов предложил ощутимые штрафы за нарушение самоизоляции. «Эта мера оправдана, ведь когда речь идет о безопасности миллионов людей, нарушений быть не должно», — сказал Макаров.