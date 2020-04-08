Беглов предложил ощутимые штрафы за нарушение самоизоляции

Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov
Александр Беглов. Фото: vk.com/a_beglov

В Петербурге могут ввести новые штрафы за нарушение правил поведения при режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Соответствующие законопроекты внес на рассмотрение парламента губернатор Александр Беглов.

Беглов предлагает внести изменения в городские законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «Об административных правонарушениях».

Согласно документам, правительство Петербурга могут наделить полномочиями устанавливать правила поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. За их нарушения предусмотрена административная ответственность.

По словам спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, речь идет об ощутимых штрафах.

«Эта мера оправдана, ведь когда речь идет о безопасности миллионов людей, нарушений быть не должно», — сказал Макаров.

Председатель парламента подчеркнул, что все ограничения носят временный характер. Действия их закончатся, когда истечек срок режима повышенной готовности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пандемии коронавируса главам российских регионов по указу президента Владимира Путина предоставят дополнительные полномочия.

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