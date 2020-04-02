Регионы России получат полномочия по введению мер против коронавируса

Главам российских регионов по указу президента Владимира Путина предоставят дополнительные полномочия. До конца недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер против коронавируса.

Меры должны быть оптимальны для конкретного субъекта федерации. Об этом заявил Владимир Путин в рамках обращения к россиянам в связи с коронавирусом в четверг, 2 апреля.

При этом будут учитываться здоровье и безопасность людей, а также устойчивость экономики и инфраструктуры. Регионы сами решат, какой режим будет действовать на их территории и какие учреждения могут продолжить работу.

«Главный безусловный критерий — защищенность, здоровья и безопасность граждан», — подчеркнул Путин.

Дополнительные ограничения для системообразующих предприятий, образовательных и научных организаций регионы будут обязаны согласовывать с федеральными властями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге провели более 49 тыс. тестов на наличие коронавирусной инфекции.