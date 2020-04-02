В Петербурге сделали 49 тысяч тестов на коронавирус

В Петербурге сделали 49 тысяч тестов на коронавирус
Почти 50 тыс. петербуржцев проверили на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

С начала пандемии в Петербурге провели более 49 тыс. тестов на наличие коронавирусной инфекции. Всего в России анализы на COVID-19 сдали 536 тыс. человек.

Общее число проведенных тестов в Петербурге составляет 49 тыс. 53. В расчет идут как те анализы, что были сданы в городских поликлиниках, так и те, что принимают в частных диагностических центрах.

«Это общая цифра, сколько проведено исследований в Петербурге», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За последние сутки в городе, по данным управления, проведено 4 тыс. 788 тестов на кронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтверждено 22 новых случая коронавируса. Всего по официальным данным с начала пандемии заразилось 147 человек. Общее число заболевших по России достигло 3 тыс. 548.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 анализ на коронавирус коронавирус новости спб роспотребнадзор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге мигранты осаждают ЕМЦ, чтобы не уезжать из России
В Роспотребнадзор рассказали, как правильно выбирать продукты во время ...
Коронавирус дал передохнуть жителям ресторанной Рубинштейна
Стрит-арт с героями из «Крутого пике» на Моховой замазали желтой ...
В Петербурге сделали 49 тысяч тестов на коронавирус
Кронштадтская прокуратура защитила права бизнесмена и избавила его от штрафа
Шнуров предложил поддержать россиян деньгами на время самоизоляции
Покровская больница в Петербурге приостановила плановую госпитализацию