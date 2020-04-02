В Петербурге зафиксировано 22 новых случаев заражения коронавирусом

В Петербурге выявлено 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в Росси зафиксирован 771 новый случай заражения в 29 российских регионах и шесть смертельных случаев. Всего в стране сейчас 3 548 зараженных, 30 погибших, выздоровели 45 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.