Российские ученые создали три препарата против коронавируса

Вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова Чехонина, созданный несколько лет назад противовирусный препарат триазавирин можно использовать для лечения COVID-2019. Сейчас готова ингаляционная форма препарата, которую передадут на испытания.

Кроме этого, были созданы еще два противовирусных препарата, один из которых уже прошел испытания на людях. Второй сейчас регистрируют, а после передадут на испытания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, что первым делом поражает коронавирус в организме человека.