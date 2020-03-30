Стало известно, что первым делом поражает коронавирус в организме человека

Стало известно, что первым делом поражает коронавирус в организме человека
Коронавирус. Фото: Pixabay

На данный момент, существует несколько видос коронавирусов. COVID-19 — новый представитель, но действует он похожим образом, как и уже известные штаммы. Первым делом, симптомы проявляются в носу и горле. Об этом сообщили специалисты из центров по профилактике и контролю заболеваний (CDC).

Сначала болезнь начинает протекать как обычная простуда, поэтому на новый китайский вирус можно и не подумать, но со временем симптомы видоизменяются, поднимается температура, появляется боль в груди и сухой кашель, у инфицированного начинается одышка.

После попадания вируса в кровоснабжение, организм начинает реагировать лихорадкой, недомоганием и усталостью. Также, ночью может активно выделяться пот.

Нельзя отрицать, что у каждого болезнь протекает индивидуально. У кого-то она проходит легко, кто-то вовсе не ощущает никаких симптомов, а кто-то страдает от осложнение. Все дело в иммунной системе конкретного человека. Симптомы напрямую зависят от места нахождения вируса в организме зараженного.

Помимо этого, для коронавируса характерны: потеря обоняния, боли в теле и области живота, тошнота и диарея.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские супруги умерли в один день из-за коронавируса.

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