Американские супруги умерли в один день из-за коронавируса

Американские супруги умерли в один день из-за коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

Супружеская пара из американского города Чикаго (штат Иллинойс) заразились новым типом коронавируса и умерли в один день. Они находились в группе риска.

О смерти своих дедушки и бабушки сообщил внук Стивен Нэш в своем твиттере. Он рассказал, что пожилые супруги поженились еще 65 лет назад. Их смерть наступила с разницей в несколько часов.

По словам внука, за годы брака супруги вырастили шестерых детей, от которых у них родилось 18 внуков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Чикаго скончался младенец с COVID-19. Это первый зафиксированный случай смерти столь маленького ребенка от коронавируса. Поэтому, обстоятельства летального исхода и причины, которые к нему привели, будут изучены специалистами.

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