В США скончался младенец с COVID-19

В США скончался младенец с COVID-19
Коронавирус. Фото: Pixabay

Это первый зафиксированный случай смерти столь маленького ребенка от коронавируса. Поэтому, обстоятельства летального исхода и причины, которые к нему привели, будут изучены специалистами.

Погибшему ребенку из Чикаго не было и года. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения штата Иллинойс.

Напомним, больше всего подвержены опасности от коронавируса люди пожилого возраста. Это связано с уже имеющими хроническими заболеваниями, на которых накладывается вирус, вызывая различные осложнения. Около 85% случаев смерти от COVID-19 приходится на граждан старше 60 лет.

Напомним, именно Америка сейчас лидирует по количеству зараженных в мире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Петербурге скончался первый пациент с коронавирусом. Позднее выяснилось, что умер 73-летний мужчина, который в начале марта вернулся в город из Таиланда.

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