В Петербурге скончался первый пациент с коронавирусом

В Петербурге скончался первый пациент с коронавирусом
Всего в Петербурге и Ленобласти теперь 43 пациента с коронавирусом. Фото: pixabay.com

В клинической инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусной инфекцией.

Об этом в субботу, 28 марта, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Однако никакой информации о случившемся пока нет. Возраст погибшего неизвестно, как и наличие у него сопутствующих или перенесённых заболеваний, ослабляющих иммунитет.

Отметим, что на сегодняшний день в городе на Неве и Ленобласти зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом COVID-19. Следующая неделя пройдёт в условиях строгого карантина: будут закрыты все увеселительные заведения, как и места массового скопления людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Александра Беглова, эффективность медицинских масок как средства защиты сильно преувеличена. Тем не менее, скоро они снова будут доступны к продаже в аптеках Петербурга.

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