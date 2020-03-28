Беглов заявил, что для врачей и зараженных коронавирусом пациентов в Петербурге есть необходимый запас медицинских масок

По словам губернатора, все городские предприятия, которые занимаются производством дезинфицирующих средств, увеличивают производство. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По словам губернатора, все городские предприятия, которые занимаются производством дезинфицирующих средств, увеличивают производство. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что медицинских масок в городе достаточно, чтобы обеспечить ими врачей и паценитов, зараженных коронавирусной инфекцией.

Дефицит медицинских масок стал одной из наиболее злободневных проблем для взволнованных горожан, которые после принятия строгих карантинных мер, скупили почти все защитные маски, что были в наличии. Градоначальник прокомментировал возмущение петербуржцев отсутствием важного товара.

Беглов рассказал, что врачи не считают маски надежным средством защиты. «Это для самоуспокоения», — отметил губернатор. Он также передал, что медики настаивают на самых простых мерах — в первую очередь, чаще и тщательнее мыть руки. В противном случае, ни один антисептик не поможет, заключил глава города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, у России есть время подготовиться к пику инфекции.