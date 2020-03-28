Глава Минздрава РФ рассказал, когда коронавирус в России достигнет пика

В субботу, 28 марта, глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл с рабочим визитом в Северную столицу.

В рамках поездки чиновник посетил клиническую инфекционную больницу имени Боткина и ответил на самые животрепещущие и актуальные вопросы, касающиеся карантина и пандемии коронавируса. Так, глава Минздрава ответил, когда в России инфекция достигнет своего пика.

По словам Мурашко, на сегодняшний день страна хорошо подготовилась к сложной ситуации, учтя опыт зарубежных стран. Действия властей, в первую очередь, направлены на предотвращение резкого роста заболевших. Это позволит на некоторое время отсрочить пик заболеваемости, чтобы изучить коронавирус и разработать действенные методы борьбы с ним. Точного периода, когда инфекция будет на максимуме, глава ведомства не назвал, однако отметил, что у России еще есть некоторое время в запасе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга готовы организовать онлайн-трансляцию богослужений в храмах.