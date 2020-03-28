Власти Петербурга помогут храмам организовать онлайн-трансляции богослужений

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время пасхального богослужения в Казанском соборе. Фото: Baltphoto

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время пасхального богослужения в Казанском соборе. Фото: Baltphoto

После того как представители РПЦ возмутились запретом властей Петербурга на посещение храмов во время нерабочей недели, власти города решили пойти навстречу.

Северная столица готова организовать онлайн-трансляции богослужений, чтобы прихожане могли участвовать в торжественных церемониях без опасности для здоровья. При этом город готов взять на себя организацию и техническую сторону онлайн-эфиров, храму нужно лишь подать соответствующую заявку.

Предложение властей в субботу, 28 марта, озвучил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Такие меры предпримут в период с 28 марта по 5 апреля, пока все места массовых скоплений людей запрещены к посещению.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом.