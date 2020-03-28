В Петербурге и Ленобласти заразились 15 человек

В Северной столицы за прошедшие сутки выявили еще 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4 инфицированных человека появились в Ленобласти.

Об этом в субботу, 28 марта, сообщает оперативный штаб Санкт-Петербурга по борьбе с коронавирусом. Все новые пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирус, включая жителей Ленинградской области, помещены в клиническую инфекционную больницу имени Боткина.

В общей сложности в городе на Неве сейчас 44 человека, зараженных коронавирусом COVID-19. Они находятся под неусыпным наблюдением врачей. Отметим, что по России за сутки обнаружили 228 новых случая заболевания, теперь количество людей с COVID-19 выросло до 1264 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ближайшем будущем, возможно, в России закроют транспортное сообщение внутри страны.