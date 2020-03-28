В правительстве обсуждают вопрос о запрете на передвижение по России

В пресс-службе правительства не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Фото: Pixabay

В пресс-службе правительства не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Фото: Pixabay

Правительство России из-за ситуации с распространением коронавируса рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В пресс-службе правительства не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 601 536 человек. Скончались 27 441, при этом 133 454 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1264 человека. При этом 49 вылечились, четверо погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор на фоне ситуации с коронавирусом напомнил российским туристам, что они могут расторгнуть договор с турфирмой в случае возникновения угрозы для жизни и здоровья.