Роспотребнадзор: туристы могут вернуть деньги за турпутевки из-за коронавируса

Роспотребнадзор на фоне ситуации с коронавирусом напомнил российским туристам, что они могут расторгнуть договор с турфирмой в случае возникновения угрозы для жизни и здоровья.

Это право закреплено в статье 14 закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». При расторжении договора заказчику обязаны возместить сумму в полном размере.

В ведомстве уточнили, что наличие угрозы безопасности жизни и здоровью туриста подтверждается федеральными органами государственной власти.

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за обострения коронавируса в этих странах.

ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом, сообщили в ведомстве. В Корее 977 заразились и 11 умерли, в Италии заболели 283 человека и семь человек погибли, а в Иране 95 человек зараженных, из которых 15 умерло.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры на границе с Китаем, которые действовали до 1 марта, будут продлены до 1 апреля. Сохраняется запрет на въезд граждан Китая в Россию. Ограничения также распространятся на проведение международных мероприятий с китайской стороной.

Авиарейсы в Южную Корею с 1 марта смогут выполнять только две российские авиакомпании: «Аэрофлот» и его «дочка» «Аврора». Как заявила Голикова, они смогут летать до тех пор, пока не вывезут из Кореи всех россиян. Другие российские авиакомпании уже увидели в этом нарушение конкуренции.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Информацию том, что на севере Италии есть заболевшие коронавирусом, распространяют СМИ. Из-за этого у российских туристов развилась паранойя – многие просят аннулировать их туры, так как боятся заболеть. На данный момент в стране могут находиться около 20 тысяч россиян – огромная часть из них выбрали для путешествия Рим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители городов Ломбардии решили перестраховаться и скупить продовольствие буквально целыми полками. Жители Милана на прошедших выходных создали огромные очереди в местных супермаркетах. Очевидцы рассказывают, что подобное раньше видели только перед праздниками.