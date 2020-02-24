В Италии опустели полки магазинов из-за эпидемии коронавируса

Жители городов Ломбардии решили перестраховаться и скупить продовольствие буквально целыми полками.

Жители Милана на прошедших выходных создали огромные очереди в местных супермаркетах. Очевидцы рассказывают, что подобное раньше видели только перед праздниками. В основном, люди покупают продукцию длительного хранения. В конце дня в воскресенья на полках едва можно было что-то обнаружить. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на местных жителей.

Пока что, нельзя сказать, что люди именно паникуют. Просто, после того, как в некоторых районах временно оказались закрыты магазины, люди решили купить необходимые про запас, на случай, если ситуация вдруг ухудшится.

В свою очередь, президент Ломбардии Аттилио Фонтано заявил, что жителям области не стоит переживать. Он отметил, что все поставки в магазины будут увеличены, а доставляться будут вовремя. Кроме того, будут увеличена рабочая сила в магазинах, уже пересмотрены графики работы сотрудников.

На данный момент, в Италии 200 человек заражены коронавирусом. Четверо людей, к сожалению, скончались. Их пожилой возраст не смог противостоять вирусу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии введен режим ЧП из-за эпидемии коронавируса.