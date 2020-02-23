В Италии введен режим ЧП из-за эпидемии коронавируса

Правительство Италии прибегло в таким мерам из-за быстрого распространения коронавируса в стране. Только лишь за сутки количество заболевших китайским вирусом увеличилось вдвое. Количество зараженных — 130 человек. Двое людей стремительно скончались.

О введении данном режима объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конти. Об этом сообщила сегодня, 23 февраля, служба новостей ВВС.

Очаг распространения пришелся на две области — Ломбардию и Венето. Там, в 12 городах, в которых проживают 50 тыс. человек ввели общий карантин. Из городов запрещён выезд, они также закрыты и на въезд, занятия в учебных учреждениях отменены, не будут проводиться и публичные мероприятия. В случае нарушения карантинного режима, будут взиматься штрафы. В отдельных случаях, людям даже будет грозить лишение свободы до трех месяцев.

Помимо этого, отменены три матча итальянского чемпионата по футболу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые отследили источник происхождения коронавируса в Китае.