Ученые отследили источник происхождения коронавируса в Китае

Ученые отследили источник происхождения коронавируса в Китае
Согласно результатам исследования, болезнь "шла" тремя различными маршрутами. Фото: pixabay.com

Специалисты узнали, как неизвестный штамм коронавируса попал на рынок морепродуктов в городе Ухань, откуда стремительно распространился по всему миру.

Ученые Китайской академии наук считают, что распространение вируса могло начаться не на рынке, как считалось ранее. Заболевание, вероятно, попало туда, передавшись от человека к человеку. Таким образом, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента», который примах на рынок из другого места уже будучи зараженным.

Рынок, где трудно соблюдать необходимые санитарные нормы, фактически, послужил благоприятной средой для распространения инфекции. Согласно результатам исследования, болезнь «шла» тремя различными маршрутами, пишет «РИА Новости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным на 22 февраля жертвами коронавируса стали почти 2,5 тысячи человек.

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