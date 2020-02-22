В Китае жертвами коронавируса стали 2345 человек

Согласно текущим данным, число зараженных новым коронавирусом в КНР составило более 76 тысяч человек, из которых 2345 скончались, и еще 20 659 пошли на поправку и выписались из больниц.

Как сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения, ведомство получило информацию из китайских провинций о 76 288 случаях заражения инфекцией. На данный момент болеют 53 284 человека, из которых 11 477 в тяжелом состоянии.

За последний день в Поднебесной выявили 387 новых случаев заражения коронавирусом, полностью выздоровели 2393 человек, умерли 109.

Кроме того, зарегистрировано более 1300 случаев с подозрением на вирус, а более 100 тысяч человек, которые общались с больными, находятся под карантином.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи рассказали, как может передаваться коронавирус.