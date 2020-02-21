Врачи рассказали, как может передаваться коронавирус

Врачи рассказали, как может передаваться коронавирус
Коронавирус. Фото: cdc.gov

Оказывается, не всегда нужен контакт с заболевшими.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Обо всем сообщает издание «Известия». Теперь коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. В таком случае речь идет о скрытом заражении. Подобных случаев зафиксировали уже более 30. Эксперт отмечает, что новый тип коронавируса пока нельзя выявить, поэтому он распространяется от одного человека к другому.

Ученые также не отрицают, что типов коронавируса множество и что они распространены в природе.

Напоминаем, что недавно количество погибших из-за болезни превысило две тысячи человек, зараженных же 75 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что китайский посол рассказал о сроках победы над коронавирусом.

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