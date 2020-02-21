Китайский посол рассказал о сроках победы над коронавирусом

Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что уже в марте Китай сможет полностью справиться с новым типом пневмонии, вызванной коронавирусом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова посла, согласно прогнозам специалистов, во всех регионах Поднебесной, помимо провинции Хубэй, в которой произошла вспышка вируса, ликвидировать коронавирус получится уже в течение этого месяца.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что власти Пекина выражают признательность за поддержку российского правительства и народа в ситуации с эпидемией.

Напомним, что власти КНР заявили о вспышке нового вируса в Ухане в канун Нового года, 31 декабря. Позже был выявлен возбудитель заболевания — новый тип коронавируса, которому присвоили название Covid-2019.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших от коронавируса в Китае достигло 2236.