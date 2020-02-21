Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2236

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены более 75,4 тысячи. Число жертв выросло до 2236 человек. При этом 18 264 человека вылечились и выписаны из больниц, сообщает госкомитет по здравоохранению.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

В Китае уверяют, что противовирусный препарат «Абидол» помогает бороться с коронавирусом. Его нужно сочетать с другими лекарственными препаратами и тогда высока вероятность, что пациент выживет. Ряд СМИ писали, что помогает «Арбидол», но, видимо, только из-за схожести названий. В последнее время пользуются большой популярностью медицинские маски и обеззараживатели воздуха.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.