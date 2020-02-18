Коронавирус ограничил поставки iPhone по всему миру

Американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

Как сообщается на сайте компании, работа предприятий-поставщиков Apple в КНР сбилась из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. По этой причине поставки гаджетов будут ограничены по всему миру. Ожидается, что доходы компании станут значительно ниже прогнозируемых ранее.

Также сообщается, что в Китае произошло снижение спроса на «яблочную» продукцию. Большинство магазинов Apple в Поднебесной временно закрыты. Оставшиеся торговые точки работают сокращенный день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жертвами коронавируса в Китае стали 1868 человек.