Коронавирус ограничил поставки iPhone по всему миру

Коронавирус ограничил поставки iPhone по всему миру
Поставки смартфонов ограничены. Фото: unsplash

Американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

Как сообщается на сайте компании, работа предприятий-поставщиков Apple в КНР сбилась из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. По этой причине поставки гаджетов будут ограничены по всему миру. Ожидается, что доходы компании станут значительно ниже прогнозируемых ранее.

Также сообщается, что в Китае произошло снижение спроса на «яблочную» продукцию. Большинство магазинов Apple в Поднебесной временно закрыты. Оставшиеся торговые точки работают сокращенный день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жертвами коронавируса в Китае стали 1868 человек.

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