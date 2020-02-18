Жертвами коронавируса в Китае стали 1868 человек

Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Китае достигло 72,4 тыс. человек, из которых 1,8 тыс. пациентов скончались, и еще 12,5 тыс. человек выздоровели.

Согласно последним данным государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, за минувший день в Поднебесной зафиксировали 98 смертельных случаев, а были выписаны 1701 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за эпидемии коронавируса жителям провинции Хубэй в Китае запретили покидать дома.