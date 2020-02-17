Из-за эпидемии коронавируса жителям провинции Хубэй в Китае запретили покидать дома

За прошедшие сутки в провинции Хубэй зафиксировали 1933 новых случая заражения коронавирусом и 100 смертей. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в провинции Хубэй зафиксировали 1933 новых случая заражения коронавирусом и 100 смертей. Фото: pixabay.com

Радикальные меры защиты от коронавируса привели к тому, что власти провинции Хубэй в Китае отменили работу общественного транспорта, а местным жителям запретили покидать дома.

Хубэй считается эпицентром зарождения и распространения нового штамма коронавируса, получившего название COVID-19. Сейчас на улицах провинции нельзя встретить никакой общественный транспорт, кроме экстренных служб и полицейских машин.

Местным жителям, включая жителей сельской местности, запретили выходить из дома. А за нарушение этого правила можно оказаться за решеткой на срок до десяти суток. Передвижение на личном транспорте карается штрафом около 5 тысяч рублей и грозит лишением водительских прав.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у жительницы Петербурга, сбежавшей из Боткинской больницы, куда её поместили с подозрением на коронавирус, диагноз не подтвердился.