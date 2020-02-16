У сбежавшей из карантина пациентки не подтвердили коронавирус

У сбежавшей из карантина пациентки не подтвердили коронавирус
Сбежавшая из карантина пациентка предстанет перед судом. Фото: pixabay.com

Петербурженка Алла Ильина, сбежавшая из карантина Боткинской больницы, сдала анализы на наличие коронавируса. Тест показал отрицательный результат.

О сдаче анализов сообщил юридический представитель женщины Виталий Черкасов.

«Алла сдала анализы на коронавирус, он отрицательный», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, 32-летняя Алла Ильина почувствовала боль в горле после возвращения из Китая. Девушка вызвала скорую, после чего её навестила комиссия из Роспотребнадзора и направила на двухнедельный карантин. Из изолированного бокса она сбежала.

По словам представителя Ильиной, пациентка опасалась, что её могут поместить в неблагоприятные условия в больнице. Против сдачи анализов она не возражала.

Вернуть женщину в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина пытаются через суд. Иск к сбежавшей пациентке подала Главный государственный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова. Судебное заседание назначено на 17 февраля.

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