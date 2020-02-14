Суд рассмотрит иск к сбежавшей из карантина пациентке 17 февраля

Сбежавшая из карантина пациентка предстанет перед судом. Фото: pixabay.com

Сбежавшая из карантина пациентка предстанет перед судом. Фото: pixabay.com

Петроградский районный суд принял к производству иск Главного государственного санитарного врача Петербурга Натальи Башкетовой к пациенте Алле Ильиной. Женщина сбежала из карантина по коронавирусу.

Судебное заседание назначено на понедельник, 17 февраля, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Через суд Ильину хотят принудительно поместить под медицинское наблюдение в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина.

Напомним, 32-летняя Алла Ильина, вернувшись из Китая, почувствовала боль в горле. После приезда скорой женщину навестила комиссия из Роспотребнадзора и направила на двухнедельный карантин. Из изолированного бокса для карантина по коронавирусу пациентка сбежала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор потребовал вернуть Аллу Ильину в карантин. Продержать в больнице её хотят до 19 февраля.