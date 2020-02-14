Сбежавшую из карантина пациентку закроют в боксе Боткинской больницы до 19 февраля

Сбежавшую из карантина пациентку закроют в боксе Боткинской больницы до 19 февраля
Сбежавшую пациентку вернут обратно. Фото: Pixabay

Роспотребнадзор потребовал вернуть Аллу Ильину, сбежавшую из больницы имени Боткина обратно в карантин. Ее продержат там до 19 февраля, сообщает Neva.Today.

В ведомстве отметили, что угроза распространения инфекции недопустима, поэтому сбежавшую необходимо обследовать до конца.

Напомним, 32-летняя пациентка сбежала из изолированного бокса для карантина по коронавирусу в Боткинской больнице. Туда её поместили после возвращения из Китая. Девушка пожаловалась медикам на боль в горле, после чего её навестила комиссия из Роспотребнадзора и направила на двухнедельный карантин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный государственный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подала иск к пациенте Алле Ильиной, сбежавшей из карантина. Через суд её пытаются вернуть в Клиническую инфекционную больницу им С.П.Боткина.

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