Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина пациентку

Главный государственный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подала иск к пациенте Алле Ильиной, сбежавшей из карантина. Через суд её пытаются вернуть в Клиническую инфекционную больницу им С.П.Боткина.

Исковое заявление о принудительном помещении под медицинское наблюдение зарегистрировал Куйбышевский районный суд Петербурга. Материалы переданы судье И.А. Воробьевой.

«Заинтересованными лицами в иске указаны СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина», 18 отдел полиции УМВД России по Петроградскому району СПб», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, 32-летняя пациентка сбежала из изолированного бокса для карантина по коронавирусу в Боткинской больнице. Туда её поместили после возвращения из Китая. Девушка пожаловалась медикам на боль в горле, после чего её навестила комиссия из Роспотребнадзора и направила на двухнедельный карантин.