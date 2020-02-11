Вернувшаяся из Китая петербурженка сбежала из изобокса инфекционной больницы

Петербурженка сбежала из изолированного бокса для карантина по коронавирусу в Боткинской больнице.

Как пишет «Фонтанка», пациентка взломала электронный замок и покинула больницу.

«Я замкнула электроцепь и взломала замок. Я ведь оканчивала физмат»,- рассказала девушка.

Напомним, 32-летняя Алла вернулась из Китая 30 января. Спустя пять дней у нее разболелось горло, после вызова скорой ее навестила комиссия из Роспотребнадзора, которая направила девушку на двухнедельный карантин.

Девушка находится дома уже четвертый день и удивляется, что её до сих пор никто не ищет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жительница Санкт-Петербурга рассказала, что в конце января она вернулась из Китая. Сначала ее осмотрели в больнице Хабаровска, а потом в Северной столице – все врачи подтвердили, что россиянка здорова. После девушка почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. У нее диагностировали ОРВИ.