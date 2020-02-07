Петербурженка пожаловалась на «заточение» в больнице из-за коронавируса

Девушка считает, что ее обманом поместили в учреждение – якобы из-за подозрений в заболевании.

Об этом стало известно сегодня,7 февраля. Обо всем сообщает «Лента.ру». Жительница Санкт-Петербурга рассказала, что в конце января она вернулась из Китая. Сначала ее осмотрели в больнице Хабаровска, а потом в Северной столице – все врачи подтвердили, что россиянка здорова. После девушка почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. У нее диагностировали ОРВИ.

Спустя сутки к ней домой пришли восемь человек – эпидемиологи и представители Роспотребнадзора. Большая часть экспертов заверили, что ее не стоит госпитализировать, но руководительница управления настояла на своем решении.

В результате девушку все-таки поместили в больницу, где заявили, что с ней все в порядке, но ее будут держать в карантине две недели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что клиника в Петербурге предлагает платные анализы на коронавирус.